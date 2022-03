Kate Middleton i książę William muszą na dłużej rozstać się z dziećmi! Wyjeżdżają z Wielkiej Brytanii

kibic polski 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A nasza młoda nigdzie nie wyjeżdża z Indian Wells, wspaniała gra i awans do jutrzejszego finału. 3 razy w meczu przegrywała z Halep: rywalka przy 5:4 serwowała na wygranie seta, potem tamta w tie-breaku miała dwie piłki setowe, jeszcze potem w drugim secie Rumunka prowadziła 4:2. No i Iga wszystkie trzy sytuacje wybroniła. Najpierw przełamała rywalkę i zrobiła 5:5, w tie breaku 4 piłki wygrane pod rząd, a w ostatnim secie już tamtej nic nie dała ugrać, 4 gemy pod rząd i 6:4. Dobrze, bo i po co trzysetówka przed jutrzejszym finałem. Wygraj, młoda! A i kasy niemało wpadnie.