Kate Middleton i książę William bratają się z poddanymi i dla nich ŁAMIĄ PROTOKÓŁ (ZDJĘCIA)

Kate Middleton i książę William nie tylko wiernie pełnią służbę wobec królowej Elżbiety , ale uchodzą też za jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy brytyjskiej monarchii. Wielu poddanych darzy ich ogromną sympatią, czego dowodem są reakcje ludzi podczas zagranicznych wizyt pary. No, może z pewnymi wyjątkami...

Obecnie królowa Elżbieta wraz z resztą rodziny obchodzą platynowy jubileusz jej panowania, przez co royalsi mają od kilku dni pełne ręce roboty. Kate Middleton i książę William wybrali się z tej okazji do Szkocji, a dokładnie do Glasgow, gdzie spotkali się z uradowanymi poddanymi. Para tego dnia odbyła warsztaty z dziećmi, a także przyglądali się troskom osób, które zmagają się z problemami mieszkalnymi.