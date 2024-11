Księżna Kate POJAWIŁA SIĘ na obchodach Dnia Pamięci w Londynie

W związku ze zdiagnozowanym na początku roku nowotworem księżna Kate znacznie ograniczyła medialną aktywność i zrezygnowała z wielu królewskich obowiązków, aby skupić się na leczeniu. Na początku września na oficjalnych kanałach księżnej i księcia Walii pojawiło się nagranie, w którym Kate Middleton przekazała, iż zakończyła chemioterapię. Tłumaczyła wówczas, że choroba przewartościowała w życiu jej rodziny wiele spraw i podkreśliła, że jej droga do pełnego powrotu do zdrowia jest jeszcze długa. Od tego momentu 42-latka zaczęła stopniowo wracać do wypełniania zobowiązań i sporadycznie pokazuje się publicznie.