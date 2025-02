Kate Middleton w spodniach za PONAD TYSIĄC ZŁOTYCH promienieje na spotkaniu z londyńskimi maluchami

A to miała wziąć przykład z Bianki i przyjechać bez spodni? Ogólnie nie wiem co tu jest szokujące. Od dawna wiadomo ze Royal Family sa kompletnie oderwani od rzeczywistości co widać bo chcą kreować Kate na ulubienicę tłumu i wysyłają ją do tłumu w ciuszku wartym sporą część miesięcznej pensji Brytyjczyka. A kiedy to się nie udaje nie wiedzą nawet dlaczego...