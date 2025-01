Kate Middleton odwiedziła szpital, w którym się leczyła

Rok temu trwały spekulacje co się z nią dzieję, a teraz już wróciła do obowiązków. Przeraża mnie ile osób mogłoby żyć jeśli wszyscy mieliby zapewnioną najlepszą i równą opiekę lekarską. Niesprawiedliwość z którą ciężko się pogodzić. Nie jest to zarzut do Kate, miała szczęście w nieszczęściu.