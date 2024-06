Księżna Kate znów przemyciła ukryty przekaz w stylizacji? Perłowe kolczyki miały nawiązywać do stanu jej zdrowia

15 czerwca księżna Kate po raz pierwszy od miesięcy oficjalnie pokazała się publicznie. Dzień wcześniej zapowiedziała na Instagramie, że razem z rodziną królewską weźmie udział w corocznej paradzie wojskowej Trooping the Colour na cześć monarchy.

Brytyjczycy i dziennikarze, stęsknieni za obecnością Kate w przestrzeni publicznej, od kilku dni analizują wielki powrót Middleton. Wiadomo już, że jej biała kreacja złożona z sukienki i kapelusza z ogromnym rondem kosztowała krocie . Specjalistka od czytania z ruchu warg rozszyfrowała z kolei, co księżna mówiła do swoich dzieci podczas oglądania parady.

Dlaczego księżna Kate założyła perłowe kolczyki?

Kate chętnie zakłada kolczyki, naszyjniki i inne błyskotki, które niegdyś należały do nieżyjących już członków królewskiego klanu. Jak twierdzą media, oddaje w ten sposób hołd np. księżnej Dianie. Z okazji Trooping the Colour Middletone przyozdobiła uszy perłowymi kolczykami, co według ekspertów również nie było przypadkowym wyborem. Perłom przypisuje się bowiem symbolizowanie dobrobytu, w tym piękna i miłości.