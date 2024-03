Księżna Kate ZWLEKAŁA z przekazaniem informacji o swojej chorobie. Media spekulują o powodzie

Roksi 22 min. temu zgłoś do moderacji 10 8 Odpowiedz

Wyglada na to, ze ktos jednak wykradl te informacje medyczna, stad woleli uprzedzic newsy. O raku Kate dowiedziala sie pewnie zaraz po operacji czyli dwa miesiace temu. I nic nie powiedzieli dzieciom od tego czasu? Czemu mama przeszla operacje, chudnie I choruje? Czy ich dzieci w ogole chodzily do szkoly? Przeciez by sie wygadaly. To teraz nikt juz nie bedzie zadawal pytan, ale w sytuacji gdy Kate wygladala na zaginiona? Nie wiemy moze dla was ta argumentacja ma sens.