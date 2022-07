Księżna Monako towarzyszy mężowi na audiencji u papieża. Założyła RYZYKOWNĄ stylizację (ZDJĘCIA)

Księżna zdaje się powoli rozkręcać, bowiem w środę dla odmiany udała się w towarzystwie Alberta na prywatną audiencję do papieża Franciszka. Na wizytę w Watykanie 44-latka przyodziała elegancką stylizację. Choć stosując się do protokołu, postawiła na czarną suknię do połowy łydki, a na jej głowie pojawiła się koronkowa chusta, postanowiła odkryć ramiona. "Look" uzupełniła beżowymi szpilkami od Louis Vuitton i tematyczną biżuterią. Na szyi zawiesiła sobie bowiem okazały różaniec.