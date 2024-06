Księżniczka Kalina zaskoczyła nowym wizerunkiem. Tak wyglądała kiedyś (STARE ZDJĘCIA)

Choć bez wątpienia to Windsorowie wiodą prym jako najpopularniejsza rodzina królewska na świecie, w Europie jest jeszcze kilka innych, wciąż funkcjonujących monarchii. Za jedną z najbardziej charakterystycznych członkiń royalsów bez wątpienia uznać można bułgarską księżniczkę Kalinę , potomkinię ostatniego obalonego przez reżim komunistyczny cara Symeona II.

Uwagę mediów zwróciła czarno-biała sukienka odsłaniająca ramiona. Kreacja wyraźnie podkreśliła mocno zarysowane mięśnie księżniczki i jej niemal atletyczny wygląd . Jak później wytłumaczyła przywołana do tablicy dziedziczka, swoje bicepsy zawdzięcza treningom z obciążeniem, którym "jest oddana".

Powiedzieć, że z biegiem lat Kalina zmieniła się nie do poznania, to jak nie powiedzieć nic. Przyglądając się zdjęciom bułgarskiej księżniczki z młodości, trudno jest rozpoznać w niej dzisiejszą siłaczkę. Przekonajcie się z resztą sami, zaglądając do naszej galerii.