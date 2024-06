Księżniczka Kalina zabrała głos po krytycznych uwagach na temat swojego wyglądu: "Jestem oddana treningom z obciążeniem"

Nie da się ukryć, że gdy pada hasło "rodzina królewska", pierwsza myśl to Windsorowie. Potomkowie królowej Elżbiety II to jednak niejedyni błękitnokrwiści w Europie. Bułgaria również ma swoich arystokratów. Najsłynniejszą z carskiej rodziny jest niewątpliwie księżniczka Kalina. 52-latka jest potomkinią ostatniego obalonego przez reżim komunistyczny cara - Symeona II. Jej matką jest zaś hiszpańska arystokratka Margarita Gómez-Acebo y Cejuela.

Media zaskoczone wyglądem księżniczki Kaliny. 52-latka reaguje

Mąż księżniczki Kaliny o jej wyglądzie

Na wydarzeniu, podczas którego szczątki byłego cara po 76 latach po jego śmierci trafiły do mauzoleum w Sofii, księżniczka pojawiła się z mężem. W rozmowie z magazynem "Hello!" w 2018 rok Kitin Munoz odniósł się do budzącego wiele pytań wyglądu żony. Kalina ma bowiem dość charakterystyczny nos.

Gdy miała osiem lat, złamała w szkole oba zęby. (...) W 1999 roku udała się do dentysty, ale, niestety, nawiercił on za mocno podstawę jednego z nich. Spowodowało to poważne problemy, doprowadziło do infekcji i wymagało kolejnej interwencji - opowiadał kilka lat temu ojciec syna potomkini carów, dodając, że sytuacja pogorszyła się podczas jednej z ich wspólnych podróży.