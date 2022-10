Meghan Markle POPRAWIŁA sobie nos?! W sieci krążą "dowody" (FOTO)

Ostatnio o Meghan Markle znów jest głośno. Głównie za sprawą przykrych wydarzeń, które miały miejsce na początku września. Chodzi mianowicie o śmierć królowej Elżbiety II. Co więcej, pomimo napiętych relacji panujących w rodzinie królewskiej, kryzys pomiędzy księciem Harrym i księciem Williamem oraz Meghan Margle i Kate Middleton może zostać zażegnany. Liczy na to ponoć sam król Karol III .

Zainteresowanie internautów wzbudza nie tylko zachowanie royalsów, ale też ich wygląd. Jak informuje serwis "StyleCaster", od czasu zaręczyn księcia Harry'ego z Meghan do klinik piękna zaczęły tłumnie zgłaszać się kobiety i prosić o zrobienia nosa "na Meghan". Niektórzy są zdania, że naturalnie wyglądający nos z niedużym garbem to nie zasługa genów, a zabiegów medycyny estetycznej. Jeszcze inni idą o krok dalej i sugerują, że Meghan skorzystała z pomocy chirurgów i to nie tylko w kwestii nosa. Znacznej zmianie uległa ponoć linia szczęki księżnej.