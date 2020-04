Księżniczka Sofia została asystentką W SZPITALU! Chce wspomóc walkę z pandemią koronawirusa jako wolontariuszka (ZDJĘCIA)

Natalka 47 min. temu zgłoś do moderacji 143 23 Odpowiedz

Ludzie to co się dzieje w Norwegii i Szwecji przechodzi ludzkie pojęcie. Ludzie w ogóle nie stosują się do zakazów, nie chodzą w maskach i rękawiczkach a zachowrowan jest dużo więcej niż w Polsce. Masakra, a niby Skandynawia taka odpowiedzialna. Guzik