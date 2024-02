Kto otrzyma SPADEK po Tomaszu Komendzie? Prawnik komentuje: "Sprawa może okazać się rozwojowa"

Do kogo trafią miliony Tomasza Komendy? Prawnik komentuje

Sprawa jest dość prosta, ale kluczowe jest to, czy był testament. Jeśli go nie nie było, to przy założeniu, że Tomasz Komenda nie był żonaty, spadek trafia do rodziców i potomstwa - tłumaczył prawnik, dodając, że rodzeństwo w tym przypadku nie ma prawa do roszczeń.