Kuba Błaszczykowski o rzekomym KONFLIKCIE z Robertem Lewandowskim. "To nie jest żadna nowość..." (WIDEO)

kibic pl 32 min. temu zgłoś do moderacji 6 5 Odpowiedz

Wszystko jest od dawna jasne. Minęły ze 4 miesiące Lewego w BVB, zaczął być coraz większą konkurencją dla rosłego napas tn ika Barriosa. Kiedyś tamten w szatni po treningu rzucił się na Lewego i zaczął tarm osi ć zarzucając różne zmyślone czy prawdziwe rzeczy. I w tym momencie Błaszczu i Piszczek "oślepli i ogłuchli", nic młodemu rodakowi nie pomogli bojąc się podpaść Niemcom z kierownictwa klubu. Lewy był lżejszy, to musiał "zapasy" przegrać. Stąd po pierwsze zaczął silnie trenować, aby wzmocnić mięśnie i drugi raz nie dać się tak łatwo, ale obu polskim "kolegom" ich nieprzyjemne zachowanie zapamiętał. I przyjaźń się skończyła. A po ponad roku w X 2011, to jak Błaszczu "kocił" Lewego na lotnisku w Pireusie po meczu w LM? "Młody, zjadłbym coś". "Młody" poszedł posłusznie w kolejkę i zakupił jakiś kebab czy co tam. Sobie też. Wrócił, a Błaszczykowski do niego: "a co kupiłeś dla Piszcza?". Niemcy jakoś tak Lewego tam sobie nie ustawiali, nic o tym nie podawano w Polsce. Oczywiście cała trójka mąci, udaje gdzieś od 3-4 lat, że "nie pamiętają, o co poszło". Ale ja pamiętam.