Gwiazdy na premierze filmu o Kubie Błaszczykowskim: potargany Hubert Urbański, Anita Werner z drugą połówką (ZDJĘCIA)

Jak porządna warszawska premiera, to i ścianki nie mogło zabraknąć. Na pokazie filmu Kuba we wtorkowy wieczór pojawiła się cała śmietanka towarzyska. Poza głównym bohaterem filmu, Kubą Błaszczykowskim, oraz jego małżonką, do kina w samym centrum stolicy zjechała się cała galeria znanych nazwisk.