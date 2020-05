Kuba Strzyczkowski mianowany nowym dyrektorem Trójki!

gość 24 min. temu zgłoś do moderacji 18 6 Odpowiedz

Pompujecie "Trójkę" już któryś dzień z rzędu a tam gdzie krzywdzone są dzieci, jedno popełniło samobójstwo to milczycie? Nie wierzę, że żadnego z was tam nie było. Zaglądacie tym ludziom do łóżek i sedesów, wstawiacie zdjęcia nachlanych i naćpanych celebrytów. I co? przez 5 lat żadnego z was nie było w Sopocie? Nikt nic nie wiedział? To o to chodzi? BO JUŻ DAWNO WIEDZIELIŚCIE?!