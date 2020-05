Andrzej Duda komentuje aferę w radiowej Trójce: "Jestem ZAŻENOWANY"

gosc 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

on sobie moze chciec zeby usunieto odpowiedizalnych :) tak jak usuneli Kurskiego:) co do jego tolerancyjnych pogladow to pewnie mina mu jak wygra wybory - oby nie :) Narodzie mobilizuj sie ! nie daj znowu wygrac tej marionetce prezesa:)