Kuba Wojewódzki DRWI w programie ze Stuu i Marcina Dubiela: "Ty, ja jednak WOLĘ STARSZE". Zrobiło się niesmacznie?

10.000 JELENI 12 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Sierpień 2023. W 2018 roku powstał projekt Manufaktury Piwa Wódki i Wina, reklamowany jako nowa niesamowita inicjatywa „znanego kreatora marek polskich alkoholi” Janusza Palikota. Autorskim wkładem Wojewódzkiego w to przedsięwzięcie był pomysł połączenia marihuany z alkoholem. Tak pojawiła się cała „linia BUCHÓW”, czyli piwa i wódki o smaku marihuany. To miał być pomysł na murowany sukces. Inicjatorzy nie docenili jednak inteligencji polskiego społeczeństwa. To już nie postkomunistyczna mierzwa pierwszych lat po „okrągłym stole”, której dało się wcisnąć wszystko, byle opakowane w zgrabny, medialny papierek. Co prawda, znalazło się jeszcze ponad dziesięć tysięcy naiwnych, którzy zainwestowali w dwuletnie obligacje firmy Palikota i Wojewódzkiego, jednak klientów na wynalazki obu panów było tylu, co kot napłakał, i pomimo medialnego rozmachu promocji, znanych nazwisk i czerwono-snobistycznych oparów, jakie od początku unosiły się nad tą inicjatywą, interes po prostu nie wyszedł. Oficjalne komunikaty głoszą, że Manufaktura Piwa Wódki i Wina jest gigantycznie zadłużona i właściwie zbankrutowała. Nie pomogły laurki od „medialnych przyjaciół” i ogłupianie młodzieży prymitywnymi spotami – wspólny pomysł Palikota i Wojewódzkiego chyli się ku upadkowi. Przy okazji na placu boju pozostanie dziesięć tysięcy naiwnych nabywców obligacji tej mocno podejrzanej firmy. Których straty finasowe liczy się na minimum 170 MILIONÓW złotych. Jak to było z przysłowiem: - kogo to „nie sieją, sami się rodzą”?