Kuba Wojewódzki wsiada do neonowego lamborghini za 2 MILIONY ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

Niestety miałam podobne auto i nie są to auta na polskie drogi... Miałam takie auto i niestety nigdy więcej nie popełnię tego błędu. Auto dostaje po tyłku jeśli jeździ się nim nie tylko po autostradach ale też po zwykłych krajowych drogach. Druga sprawa to zawiść ludzka. Jeśli zaparkujesz to zaraz wchodzą na auto siadają i robią sobie zdjęcia jeśli tylko oddalisz się od auta. A co za tym idzie auta są porysowane i i powgniatane. I co niektórzy z czystej zazdrości je rysują . Polska jednak jest zawistnym i zazdrosnym narodem. Dla porównania w Dubaju tego nie ma. Zostawisz auto nawet z kluczykami i wiesz że to auto będzie tam stało za pół godziny i nikt go nie ruszy i tam takie auta są widziane na każdym kroku i nie budzi to żadnej sensacji. A w Polsce wielkie wow bo lambo... kawałek ładniej wygiętej puszki z ladna mocą pod maską :)