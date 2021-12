Kuba Wojewódzki SPIERA SIĘ z Krzysztofem Stanowskim, stając w OBRONIE Barbary Kurdej-Szatan: "Poniosło ją. MNIE JEST JEJ ŻAL"

Barbara Kurdej-Szatan mierzy się obecnie z niemałym kryzysem wizerunkowym. Niesławnym wpisem, w którym nazwała Straż Graniczną "mordercami" , aktorka rozpętała burzę i zraziła do siebie pół Polski ( w tym również swoich pracodawców ). Okazuje się, że w tym krytycznym momencie, gdy z każdej strony sypią się na nią gromy, była już gwiazda "M jak Miłość" może liczyć na wsparcie Kuby Wojewódzkiego . To właśnie w jego programie aktorka z rozbrajającą szczerością stwierdziła, że przestała być "ulubienicą Polski".

To, co spotkało moją serdeczną przyjaciółkę Basię Kurdej-Szatan... - zaczął Kuba. Mogę to powiedzieć śmiało: poniosło ją, bo pomieszały jej się sfery prywatne i publiczne, ale jak przyznasz, że to, co ją spotkało... Nie wiem, czy wiesz, najpierw wyrzucili ją z "M jak miłość", później jej faceta z "M jak miłość" (...).