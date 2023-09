Kuba Wojewódzki ZNOWU zaczepia Paulinę Smaszcz: "Jak tak ma wyglądać "kobieta petarda", to już nigdy nie odpalę ŻADNEJ". Nawiązał też do jej nowej pracy

Gośćmi wtorkowego odcinka programu Kuby Wojewódzkiego byli Caroline Derpienski i Marcin Hakiel . Tym, co prawdopodobnie zszokowało widzów najbardziej, jest fakt, że medialnej burzy nie wywołały tym razem "dollarsy" celebrytki, lecz właśnie wywiad z jej nowym kolegą. Choć tancerz starał się nie rozwijać tematu "Kurzopków", to nieoczekiwanie rzucił nieco światła na kilka spraw.

Wojewódzki zapytał Hakiela o Paulinę Smaszcz. Zaskakująca odpowiedź

Pod koniec rozmowy showmana z zaproszonymi gośćmi padło stwierdzenie, że po drugiej stronie ekranów z pewnością są "trzy osoby, które na pewno dziś oglądają" . Mowa oczywiście o Kasi i Macieju, ale też o Paulinie Smaszcz , znanej ostatnimi czasy głównie z krytycznych wypowiedzi pod adresem pary. Wojewódzki próbował delikatnie nawiązywać do trzeciej z wymienionych, ale w pełni rozwinął skrzydła dopiero w ciągu dalszym odcinka, dostępnym na Playerze.

Wydawało się oczywiste, że temat Smaszcz musi pojawić się jako jeden z wątków w dyskusji Kuby z Marcinem, a przed zadaniem kolejnego pytania showman poprosił rozmówcę o skupienie. Następnie Wojewódzki wyraził wyjątkowo krytyczną opinię na temat "kobiety petardy", płynnie przechodząc do kwestii tego, czy Paulina i Marcin mieli już okazję się poznać. Okazuje się, że podobno nie.

Osobą, która legitymizuje to, że jest obca cywilizacja, która ingeruje w nasze życie, jest Paulina Smaszcz. To jest k**wa fenomen. Jak tak ma wyglądać "kobieta petarda", to ja już nigdy w życiu nie odpalę żadnej petardy - wypalił Kuba, po czym zapytał: Poznałeś tę kobietę?