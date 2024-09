Tak wyglądały "Białe Imprezy" u Diddy'ego

Ja rozumiem, że Combs ma dużo na sumieniu i najprawdopodobniej pójdzie siedzieć na wiele wiele lat, ale to co tu przedstawiacie to jakieś dyrdymały jak te o oliwce z wczoraj. Zobaczcie sobie zdjęcia z imprez gwiazd rocka z lat 70tych to dopiero była masakra. A to, że masa młodych kobiet sprzedaje się na takich imprezach to nic nowego. Tak było jest i będzie. Jak robił nielegalne rzeczy to niech za to odpowie, jestem jak najbardziej za, jeżeli te wszystkie okropności są prawdą. Facet jest wziętym producentem muzycznym. Trudno żeby nie znał wielu znanych osób co nie oznacza jeszcze, że one wszystkie brały udział w jakimś przestępczym procederze. Nawet sex zbiorowy to nie łamanie prawa. Dorośli ludzie w końcu