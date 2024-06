Kulisy KONFLIKTU Meghan Markle i Victorii Beckham. "Była zirytowana, gdy odkryła, że Beckhamowie mieli WIĘCEJ majątku"

Kulisy konfliktu pomiędzy Meghan Markle i Victorią Beckham

Wygląda na to, że obie panie faktycznie dobrze dogadywały się ze sobą, jednak problem nastąpił, gdy "The Sun" opublikował artykuł o ich przyjaźni. Rzekomo nie spodobało się to Meghan Markle, która miała dość medialnego zamieszania. Biograf celebrytów Tom Bower w rozmowie z "The Independent" stwierdził, że choć początkowo Meghan winiła Victorię za przeciek, który dała prasie, to winna okazała się kosmetyczka, lecz niesmak nieścisłości pomiędzy paniami wciąż pozostał.