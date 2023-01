Kulisy premiery "Pokusy". Piotr Stramowski w objęciach Natalii, kosmiczna Joanna Liszowska, groźna córka Englertów (ZDJĘCIA)

Nickopiko 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 4 Odpowiedz

Stramowski ożenił się z długowłosa blondyną a skończył z krótkowłosa. Kobiety dla faceta to jest daybreak: ozenil się z kimś kogo nie widzial potem w swoim życiu. Nieważne jak zaklinacie rzeczywistosc i ile krytyki i jadu wylejecie na człowieka. Jak kupujecie krem nawilżający, dostajecie wysuszający to jesteście zadowolone? Bierzecie bogatego a dostajecie biednego? Czy jest różnica dla Was.