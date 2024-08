Kulisy zapoznania Macieja Dowbora i Sandry Hajduk. "Trochę niezręczna sytuacja, w kiblu mogliśmy się jeszcze spotkać" (WIDEO)

Wśród gospodarzy formatów śniadaniowych dość często dochodzi do rotacji, co niemal zawsze wywołuje sporo emocji. Na początku sierpnia z "Dzień Dobry TVN" pożegnała się ekranowa partnerka Sandry Hajduk, Anna Senkara. Prezenterkę zastąpił Mateusz Hładki, lecz nie było wiadome, czy dziennikarz na stałe zasili ekipę prowadzących. Wszystko stało się jednak jasne podczas trzeciego dnia Top of the Top Sopot Festival 2024, kiedy to ogłoszono zupełnie nową twarz śniadaniówki. Po niemal 20 latach współpracy z Polsatem, transfer do konkurencyjnej stacji TVN zaliczył Maciej Dowbor. Mimo wcześniejszych plotek, 45-latek nie zasiądzie na kanapie "DDTVN" u boku ukochanej żony, Joanny Koroniewskiej.