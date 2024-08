Katarzyna Dowbor komentuje transfer syna do TVN. "Chciałabym złożyć OŚWIADCZENIE" (WIDEO)

zniszczak out 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Może Dowbor K. nie była w młodości najlepsza matką, bo chciała studiować, ale odkąd ich kojarzę to zawsze byli kochającą się rodziną, a matka walczyła jak lew o małżeństwo swojego syna w kryzysie i dalej są razem! Jesli porównać młodych Dowborów prywatne sprawy, a tych dwoje juda$zy z tvp, to dochodze do wniosku, ze Zniszczak zawsze lubił patologię i takich lansował, a niszczył tych co mają uczucia i dbają o wlasne dzieci, a nie tylko o siebie! Dlatego Dowborowie, Hakiel i paru innych musieli odejsc!