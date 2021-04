Kulturysta z Kazachstanu ożenił się z... LALKĄ!

Jurij Tołoczko i jego lateksowa wybranka o imieniu Margo mieli huczny ślub z mnóstwem gości. Kulturysta twierdzi, że odnalazł w lalce to, czego nie dawała mu prawdziwa kobieta.

Jurij Tołoczko to kazachski kulturysta, który poślubił... lateksową seks-lalkę. Mężczyzna chwali się "związkiem" na Instagramie, gdzie obserwuje go ponad 100 tysięcy osób. Twierdzi, że ukochanej "nie kupił przez internet ani w sklepie", ale poznał w barze, gdzie była "hostessą witającą gości przy wejściu". W porozumieniu z obsługą baru Jurij zabrał lalkę do swojego mieszkania i tak zaczął się ich "związek". Wkrótce doszło do zaręczyn, a potem do ślubu, na którym zjawiło się sporo gości.

Margo, bo tak ma na imię lalka, ma funkcję ogrzewania i mówi prostymi zdaniami. Kulturysta był kiedyś związany z prawdziwą kobietą, ale dopiero lalka dała mu to, czego potrzebował - *"dawała się kontrolować i spełniała jego fantazje". Razem podróżowali, chodzili do knajp i na treningi. Niestety, jak wynika z ostatnich doniesień, w pewnym momencie doszło do zdrady i małżeństwo się rozpadło. Obecnie Jurij *żyje w trójkącie z dwiema innymi lalkami: Luną i Lolą.

Zobaczcie zdjęcia:

dalej

KOMENTARZE ( 104 ) Sortuj według Popularne Najnowsze Najstarsze

WYŚLIJ

O matulu.. 27 min. temu zgłoś do moderacji 341 2 Odpowiedz Mam dopiero 33 lata, nie sądziłam, że dożyje takich czasów.. :D

Wyświetl odpowiedzi ( 12 )

gość 29 min. temu zgłoś do moderacji 286 0 Odpowiedz Z tym facetem jest coś mocno nie tak skoro zdradził nawet lalkę....

Wyświetl odpowiedzi ( 3 )

Missy 25 min. temu zgłoś do moderacji 266 0 Odpowiedz Wiadomo co odnalazl w lalce. Lalka nie ma osobowosci, oczekiwan, nie zbuntuje soe za zle traktowanie, jest totalnie ulegla. Moze i lepiej dla typa z obsesja kontroli calkowitej ze wybral lalke. Pomyslcie jak moglby skrzywdzic zywa, czujaca kobiete.

Wyświetl odpowiedzi ( 2 )

mora 29 min. temu zgłoś do moderacji 114 6 Odpowiedz Tego człowieka powinni zamknąć w zakładzie zamkniętym. Niestety, ale on potrzebuje pomocy natychmiast. To jest dramat!!!!

Wyświetl odpowiedzi ( 3 )

Uroczo 27 min. temu zgłoś do moderacji 80 16 Odpowiedz Szczęścia młodej parze ! :)

Wyświetl odpowiedzi ( 1 )

Najnowsze komentarze (104)

Kasia 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz Zdradził lalkę z inną lalką...masakra

Lolo 5 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz Biedny, pewnie mu piekło zrobiła. Tylko jak?...... Już wiem . Rozładowała sie

Beka 5 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz No oczywiście, dała mu przede wszystkim ciszę i spokój😂😂😂 BTW podziwiam za cierpliwość i zaangażowanie przy ubieraniu jej🤣🤣✌️

xxxxxxxxxxxxx... 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 3 Odpowiedz bynajmniej siedzi cicho nikt mu nie stoi nad głowa robi co chce

Miś 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz Miłość Larsa

Nope 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz Dezinformacja*

Sasen 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 3 Odpowiedz Laska...przynajmniej nie pierdzi. Tez chce taka

Wyświetl odpowiedzi ( 1 )

Ot co 9 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz Zwiedly korniszonek

Adam 9 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz Super :)

ANIA 10 min. temu zgłoś do moderacji 25 0 Odpowiedz W jakim dnie emocjonalnym, życiowym trzeba być, żeby obserwować życie kolesia co kopuluje z lalka. Nie wierzę że obserwuję go 100 tysięcy ludzi. Nie wiem gdzie ten świat zmierza, ale widać ewidentnie, że coś poszło grubo nie tak.

Goooo 11 min. temu zgłoś do moderacji 23 0 Odpowiedz Goście w ramach prezentu powinni zrobić zrzutkę na psychiatrę

sfsf 11 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz wyglada identycznie jak prowadzacy trener programu kanapowcy

Ggh 11 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz Toż to było że 3 lata temu. Gość ma filmiki jak maca kurczaka xD

Edi 11 min. temu zgłoś do moderacji 1 5 Odpowiedz Przystojny