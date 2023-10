Kulturystka Małgorzata Rozenek stroi miny na siłowni, ujawniając, jak często ćwiczy. Powiedziała o NOWYM PROGRAMIE (WIDEO)

ROZPACZ MRM 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

RozenkoMajdanowa musi być zrozpaczona! Chciała tylko jednego – żeby po październikowych wyborach PiS ZNOWU objęło władzę. TAK, TO NIE POMYŁKA! Ta „nieustraszona bojowniczka” o prawa kobiet, LGBT, a przede wszystkim o finansowanie i reklamowanie metody zapłodnienia in vitro, WIE, że po zwycięstwie Tuska i reszty totalsów oni od razu wprowadzą odpowiednie zarządzenia i ustawy, dotyczące in vitro. Majdankowa w takiej sytuacji staje się dla nich CAŁKOWICIE BEZUŻYTECZNA. Nie będzie sensu dalej wpychać ją wszędzie na mównicę, wozić do Brukseli, do Senatu i Sejmu. A to właśnie Bruksela i stołek europosłanki w wyborach 2024 do parlamentu Unii Europejskiej są marzeniem i celem prawie bezrobotnej obecnie MRM. Do zarobienia gigantyczne pieniądze, za nic! Olśniewająco przystojnego, błyskotliwie inteligentnego, świetnie wykształconego erudytę Radosława zrobi się dyrektorem jej biura poselskiego, asystentem zostanie syn Stasiek. Dla Tadzika znajdzie się szkoła i może on zostać dobrze płatnym doradcą mamusi jako „ekspert ds. młodzieży”. Przy rządach totalnej opozycji marzenia Majdankowej o żłobie w Brukseli rozsypują się jak domek z kart. Gdyby władzę znowu wzięło PiS, to tatuś Kostrzewski i przywódcy opozycji zadbaliby, żeby na złość rządzącym wsadzić tę nieporadną intelektualnie kobietę na listę wyborczą do parlamentu UE! A tak klops! Bardzo współczujemy Małgorzacie Rozenek-Majdanek...