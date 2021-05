Kwiecista Anna Lewandowska przyjeżdża na "pierwszą w życiu" laminację brwi wartym MILION złotych mercedesem (ZDJĘCIA)

🌼🌼🌼 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Dobrze wygląda, ładna sukienka, lubię kwiatowy wzór i folkowe wzory. Samochodu nie mam, wolę rower, mam czerwony rower,jak najmniej wydaję, kupuję, wolę pomagać innym i wzorować się na świętym Franciszku z Asyżu, to mój patron na ten rok, w ubiegłym był święty Paweł Apostoł. Należę do wspólnot modlitewnych. Nigdzie nie jeżdżę, nawet do sanatorium, torebek nie mam a plecaki ze względu na chory kręgosłup po operacjach. Nie lubię podróży i źle znoszę, zdrowie liche. Ćwiczę w domu sama lub na dworze lub na rehabilitacji w szpitalu.