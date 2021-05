Anna i Robert Lewandowscy zdradzają, nad jakim biznesem pracowali ponad rok. Teraz występują jako... LEVANN

🌵🌵🌵 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Ale jaja, choć mnie nic nie dziwi. Mnie to nie dotyczy. Oferta by Ann czy By Levan jest skierowana do osób zdrowych I sprawnych. Ona kiedyś na Instagramie napisała, że mam zapoznać się z ćwiczeniami z jej oferty, planu a ktoś z centrum by Ann napisał, że ich porady są skierowane, są to treningi dla osób zdrowych i sprawnych, bo oni nie mają w tym centrum takich kwalifikacji i wykształcenia, doświadczenia. Zgadzam się. Ja ćwicze po konsultacjach z neurochirurgami, neurologami, ortopedami, fizjoterapeutami, takie ćwiczeniami co robiłam wiele razy w sanatorium x 3 i w szpitalu. Niedługo kolejna rehabilitacja. Warzywa i owoce mam z ogrodu i z sadu. Filozofia IKIGAI, Japończycy mądry naród, tego się trzymam i mam 10 lat więcej niż Lewandowscy, ja korzystam z wiedzy i doświadczenia osób starszych a nie celebrytow sportowców.😄