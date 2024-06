Kylie Jenner i jej ściśnięty biust podbijają Paryż. Fajne nakrycie głowy? (ZDJĘCIA)

Jeszcze kilka dni temu widzowie ostatniego odcinka "The Kardashians" oglądali zapłakaną Kylie Jenner, która uskarżała się na swoją trudną sytuację związaną z bolesnym ocenianiem jej wyglądu. Stwierdziła, że niezależnie od tego, co na siebie założy i jakim makijażem upiększy twarz i tak znajdą się tacy, którzy skorzystają z okazji, by podciąć jej skrzydła, wysmarowując w sieci negatywne opinie na jej temat. W tym wszystkim najwyraźniej zapomniała o tym, że niemal w całości oparła karierę o fizyczność i kilka głośnych skandali na koncie.