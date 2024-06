Kylie Jenner ROZPŁAKAŁA SIĘ, mówiąc, jakie okropne rzeczy o sobie czyta: "To cud, że nie straciłam pewności siebie"

Nieschodząca od wielu lat z medialnego afisza Kylie Jenner w opinii jednych stawiana jest za ideał kobiecości, inni zaś uważają, że swój świetny wygląd zawdzięcza licznym ingerencjom w urodę. Sama zainteresowana przyznała się do powiększania ust w czasach szkoły średniej oraz późniejszej operacji wszczepienia implantów w piersi. Ostatnio doszła jednak do wniosku, że gdyby mogła cofnąć czas, nie zdecydowałaby się na poprawianie urody.

Kylie Jenner cierpi z powodu krytycznych komentarzy

Celebrytka zaczęła wyraźnie zwracać się w kierunku naturalności . Co prawda nie zrezygnowała całkowicie z upiększania twarzy makijażem, lecz przestało być jej po drodze z pełnym, wyrazistym make-upem. Zasygnalizowała to podczas tegorocznego pokazu mody w Paryżu, gdzie zaskoczyła wyjątkowo delikatną odsłoną. Nie wszystkim przypadła ona jednak do gustu.

Kiedy pojawiło się to zdjęcie z Paris Fashion Week, uznałam, że od tego momentu nie będę nosić zbyt dużego makijażu. Ludziom i tak to się nie spodobało. Ale gdybym postąpiła inaczej, to słyszałabym w kółko, że mam za dużo make-upu. To jest chore. Wystarczy spojrzeć na moje zdjęcia, kiedy miałam 13 lat. Widać przecież te linie, mam je od dziecka - wyznała przed kamerami, nawiązując do uwag internautów na temat bruzd widocznych na jej policzkach.