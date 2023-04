Kylie Jenner nagle ma pretensje do sióstr o... operacje plastyczne?! Wbiła szpilę Kim i Kendall...

Kasia 1 godz. temu zgłoś do moderacji 10 8 Odpowiedz

Ile wzrostu mają Wasze 3,5 latki? Moja córka ma 106 cm i dziś na placu zabaw usłyszałam, że moje dziecko jest takie wysokie, że powinnam z nią pójść do lekarza. Matka, która to powiedziała była z 4,5 latka mierzącą 100 cm i dlatego była wręcz przerażona wzrostem mojej córki. Zrobiło mi się trochę przykro. Żaden z lekarzy, do którego chodzę z dzieckiem nie zwrócił mi uwagi na jej wzrost. Dodam , że ja mam 174 cm, a mąż około 180.