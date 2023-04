Sobowtórka Kim Kardashian nie żyje. Zmarła po kolejnej operacji plastycznej... (FOTO)

Diana 1 godz. temu zgłoś do moderacji 171 16 Odpowiedz

Niestety nasze dzieci, wnuki będą żyć w świecie potwornie wypaczonym. Trzeba wiele serca mądrości i BYCIA rodzicami, dziadkami. Nic nie zastąpi OBECNOŚCI. można zbudować kręgosłup moralny i odpowiednie wartości u młodego człowieka. Ale to wymaga pracy. Teraz dzieci są chowane a nie wychowywane. Wszędzie widzę brak kultury u młodych, roszczeniowe podejście w różnych aspektach życia - nie wszyscy. Są tez szlachetni -ale to jest garstka. My wychowaliśmy córkę na wspaniałą osobę. Jest żoną mamą a ja babcią. Obyło się bez sztucznych rzęs, paznokci pontonów ….ale trzeba być. Tłumaczyć i nie odpuszczać. Da się. Wierzę w to mocno ze młodzi ludzie zwłaszcza dziewczęta mogą również uwierzyć ze prawdziwy wizerunek tkwi w umyśle i w sercu. Plastik i internet -tylko do obserwacji i wyciągania wniosków ku przestrodze. Trzymam za młodzież kciuki i mocno im kibicuję. Nie dajcie się mamić. Jesteście wspaniali tacy jacy jesteście. I to Was odróżnia.