Lady Gaga eksponuje pierścionek zaręczynowy z GIGANTYCZNYM kamieniem na Festiwalu Filmowym w Wenecji (ZDJĘCIA)

Lady Gaga raczej nie może narzekać na nudę w swoim życiu. Obecnie artystka zajmuje się promocją nowego "Jokera", w którym miała okazję wcielić się w rolę Harley Quinn . Zbliżająca się premiera nie sprawiła jednak, że fani artystki odstawili na bok zainteresowanie jej życiem prywatnym, a wszystko z uwagi na to, że od jakiegoś czasu jest ona widywana z ogromnym pierścionkiem na palcu . Gwiazda odnalazła szczęście u boku Michaela Polansky'ego, z którym się zaręczyła .

Lady Gaga podobnie do swoich kolegów i koleżanek z branży przyleciała do Wenecji, gdzie obecnie trwa coroczny festiwal filmowy. To tam odbędzie się światowa premiera filmu z jej udziałem. Gwiazda została już "przyłapana" przez paparazzi z pierścionkiem na palcu.