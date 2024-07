Lady Gaga na NIEBOTYCZNIE wysokich platformach paraduje po ulicach Paryża. "To powinna być nowa dyscyplina olimpijska" (ZDJĘCIA)

Trzeba przyznać, że osoby odpowiedzialne za ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich dołożyły wszelkich starań, aby wydarzenie zapisało się na kartach historii. Chociaż bez wątpienia sporo uwagi skupiło się na fragmencie imprezy, który nawiązał do "Ostatniej Wieczerzy", to nie należy również zapominać, że nad Sekwaną swój występ miała także Lady Gaga . Amerykańska piosenkarka zaśpiewała piosenkę kabaretową "Mon Truc en Plumes" z repertuaru Zizi Jeanmaire.

Lady Gaga po występie na ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich korzysta z uroków Paryża. Oczywiście piosenkarka nie byłaby sobą, gdyby nie paradowała po paryskich ulicach w awangardowych stylizacjach. Ostatnio paparazzi przyłapali gwiazdę, która kroczyła w butach na niebotycznie wysokich platformach. Codzienny "look" uzupełniła grafitowymi leginsami, bluzą z wielkim napisem "USA" i okularami przeciwsłonecznymi.

Największe emocje wzbudziły jednak buty piosenkarki. Chociaż to nie pierwszy raz, gdy Lady Gaga pojawiła się w wyjątkowo specyficznym obuwiu, to tym razem w mediach aż zaroiło się od humorystycznych komentarzy. Według niektórych internautów poruszanie się w takim obuwiu już powinno kwalifikować się do sportów olimpijskich.