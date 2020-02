Lady Gaga w swoim żywiole na koncercie przed Super Bowl: tarzanie się po scenie, odważne stylizacje i fioletowa peruka

gość 46 min. temu zgłoś do moderacji 42 1 Odpowiedz

Tandetna jest i wygląda niesmacznie. Nie mówię że obowiązkiem artystki jest pokazywanie tyłka ale jeżeli już taki jest zamysł na show fajnie gdyby to miało ręce i nogi. Taka Beyonce nie jest typową chudzinką ale nawet gdy pokazuje ciało to nie jest to obrzydliwe a Gaga w takim przypadku jest niestety odpychająca. Gdy nosiła się skromniej wyglądała dużo lepiej.