Laluna chwali się ogromnymi zarobkami za walki w klatce: "Niejeden musi zapie*dalać całe życie". BURZA w komentarzach (WIDEO)

Laluna chwali się zarobkami za walki w klatce i wyśmiewa (?) "normalnych" ludzi

Internauci oburzeni słowami Laluny: "Jest po prostu wyrafinowaną cwaniarą"

Ok, wierzę, że pieniądze są z tego duże, tylko czy warte takiego ośmieszania się, jak robi to Pani?; Smutne jest to, że telewizja internetowa popiera łatwe życie dla pieniążków, zamiast uczciwie zarabiać; Smutne to; To nie jej wina. Ona jest po prostu wyrafinowaną cwaniarą. Wina leży po naszej stronie, bo to my, jako społeczeństwo, za to płacimy i sponsorujemy. Gdyby tego syfu nikt nie oglądał, to nie zarobiłaby na mieszkanie, a co dopiero na dom - czytamy w komentarzach.