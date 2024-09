Laluna i jej mama Lidzia relacjonują walkę z powodzią: "Zawiązałam worki i czekamy na piach"

Laluna zaangażowała się także w pomoc zwierzętom, które mogłyby ucierpieć w trakcie powodzi. Na szczęście wszystko poszło po jej myśli, udało się je uratować, ale nie powstrzymało to gwiazdy TTV przed zamieszczeniem emocjonalnego wpisu . Przyznała w nim także, że nie może teraz skupić się na przygotowaniach do walki, bo jej myśli są zupełnie gdzieś indziej.

Mam mieć dwie walki w tym roku. Przede mną ciężkie okresy przygotowawcze, a przez to wszystko, co się dzieje, mam naprawdę dość. Nic się nie liczy: żadne treningi, imprezy, aftery... Dla mnie na pierwszym miejscu jest to, żeby pomóc tym ludziom i zwierzętom. Moi znajomi mówią, że przesadzam, że za bardzo się tym przejmuję, ale ja zawsze taka byłam, tylko nigdy tego nie pokazywałam. Teraz jednak to jest silniejsze ode mnie. Jak można zostawić zwierzątka i samemu spierda...? Jesteście straszni, nie zostawię tego tak. Ratujemy Dolny Śląsk. Nie bądźcie obojętni. Opole, Nysa, Kłodzko i inne miasta potrzebują pomocy - napisała.