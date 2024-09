Wojciech Bojanowski zrelacjonował, jak wyglądała nocna akcja uszczelniania wału przeciwpowodziowego w Nysie. "Atmosfera bojowa"

Pamiętam powódz z 97 roku. Siedziałam u koleżanki przez kilka dni, bo woda odcięła mi powrót do domu. Info miałam z pierwszej ręki bo od strażaków, no i tv, ale ogólnie nie było neta, nie można sie było dowiedziec, jak tak naprawdę to zalane miasto wygląda. Dopiero jak wrocilam do domu, to widzialam w miejscach gdzie wody bylo jeszcze sporo, ludzi na lódkach i pontonach... Nie sądziłam, że za mojego zycia coś podobnego znów nawiedzi moje miasto rodzinne, pomimo tego ze nie mieszkam tam juz tyle lat... Dobrze, że ludzie jak zwykle potrafią sie zmobilizować i ratować ile sie da....