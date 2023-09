Laluna Unique bez pardonu UDERZA w Sylwię Bombę: "Zachowuje się OBRZYDLIWIE! Nie zapomnę jej tego..."

Monia 4 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Miałam ta nieprzyjemnosc poznać i jedna i druga panią. Obie narcyzki. Sylwia jest dominująca w rozmowie i pokazuje ci gdzie jest twoje miejsce, ze się na niczym nie znasz i ona wie najlepiej na temat wszystkiego. Niby udaje ciepła troskliwa kobietę, ale czujesz ze coś tu nie gra, ze to nie jest szczere tylko czemuś to służy. Laluna ma inny charakter, bardziej ma wywalone na ciebie niż Sylwia, nie będzie doradzać aż tak, ale za to będzie cały czas mówić o sobie i nie da ci dojść do głosu. Kiedy przez chwile się odezwiesz to ta czeka ze zniecierpliwieniem aż skończysz i nie obchodzi ja co chcesz powiedzieć, co myślisz itp.