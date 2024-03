Laluna Unique odpiera krytykę. Wytknięto jej FILTRY. "Jak się komuś nie podoba, niech wypie****a". Zdradziła też, dlaczego ich używa (FOTO)

Spore emocje wzbudza także prezencja Laluny Unique oraz jej zamiłowanie do podrasowywania się w tureckich klinikach. Ostatnio jednak wielbicielka chodzenia pod nóż musiała obejść się smakiem i wrócić do Polski bez wymarzonej poprawki.

Zobacz także: Laluna Unique zastanawia się, czy zwierzęta to ryby, czy ssaki

Laluna Uniqe reaguje na uwagi dotyczące przerabiania zdjęć

W czwartek prężnie działająca w social mediach Kasia zorganizowała na Instastories tzw. Q&A. Jeden z internautów, korzystając z okazji, postanowił napisać, co myśli o tym, że celebrytka przerabia dodawane do sieci zdjęcia w programach graficznych.

Po co ci te filtry? Nie są ci potrzebne, bo jesteś bardzo atrakcyjną kobietą - zwrócił jej uwagę, jednocześnie komplementując.

Po to, bo mi się tak podoba. Używam tego, co mi się podoba. Jak się komuś nie podoba, niech wypier****. Tyle w temacie.

Laluna Unique rozprawia się z krytykami

Mnie bardziej zastanawia, jak to jest po powrocie do domu, ściągnięciu peruki, zmyciu make-up, spojrzeć na siebie w lustrze bez filtrów, co czuje wtedy taka osoba, która przez większość dnia i w internecie wygląda zupełnie inaczej - czytamy.