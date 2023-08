Laluna Unique ogłasza, że "królowa jest tylko jedna" i ATAKUJE Dagmarę Kaźmierską: "SKOŃCZYŁA SIĘ KARIERA" (WIDEO)

Mimo że format, dzięki któremu udało jej się zasłynąć w polskim show biznesie, zniknął z anteny, to okazuje się, że Lalunę wciąż będzie można oglądać na wizji - w programie "Diabelnie boskie". W rozmowie z kanałem Fansportu TV celebrytce wymsknęło się nawet, że to właściwie "to samo co "Królowe życia", tylko z innym tytułem". Dalej Katarzyna nie szczędziła sobie miłych słów, obwieszczając przy okazji, że kariera Dagmary Kaźmierskiej to już przeszłość.