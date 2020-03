Laluna Unique z "Królowych Życia" po raz pierwszy o rozstaniu z Gabryelem: "Zaczął mi stękać, płakać. Zaczęły się jakieś histerie"

Pojechaliśmy po świętach do domu normalnie i ja musiałam jechać do Hamburga, do firmy. On mi na telefonie płacz, że on ma depresję, że on nie daje rady, że to wszystko go przerosło, no i zniknął. Ale wiesz dlaczego? Bo on pomyślał, że ja pojechałam do tego mojego byłego, a ja pojechałam do Hamburga. To pojechał do tej swojej byłej, żeby mi zrobić na złość. Dla mnie to już jest zamknięty temat - ogłosiła modelka.