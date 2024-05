Laluna w topie z pokaźnym dekoltem rozwodzi się nad operacją zmniejszenia żołądka. "To był mój BŁĄD, za który teraz muszę DUŻO PŁACIĆ"

Wciąż nie do końca zadowolona ze swojego wyglądu celebrytka zafundowała sobie operację zmniejszenia żołądka . Laluna chciała dopasować się do panujących obecnie kanonów piękna, zachwycając figurą rodem z modowych wybiegów. Nie wszystko jednak powiodło się po jej myśli.

Laluna szczerze żałuje operacji bariatrycznej

Może i nie widać, ale to dla mnie jeden z najtrudniejszych momentów w życiu . Od momentu poddania się operacji bariatrycznej moje życie nie jest już takie same, ale nie poddajemy się. Walczę o to, aby było lepiej - zaczęła w dramatycznym tonie.

Na pewno bardzo dużo moich planów poszło w odstawkę. Mam nadzieję, że nie na długi czas i że jak najszybciej wrócę do gry, aby dalej cieszyć się życiem, bo przede mną jeszcze wiele celów do zrealizowania. (...) Nigdy nie podejmuj decyzji szybko i pochopnie. To był mój błąd, za który teraz muszę dużo płacić - zaapelowała do instagramowej publiczności.