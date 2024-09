Lara Gessler oprowadziła obserwujących po kuchni. Pogotowalibyście w takich wnętrzach?

Fajna ta kuchnia , na pewno orginalna. Wszędzie tylko białe, szare lub czarne kuchnie , pokoje itp . Ludzie boją się w dzisiejszych czasach kolorów, zarówno we wnętrzach jak i ubraniach . A tych co go wprowadzają do swojego życia nazywają kiczowatymi . Kiedy ludzie zaczną robić to co im się podoba , a nie to co jest akurat modne ?