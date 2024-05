TYLKO NA PUDELKU: Lara Gessler kupiła apartament NA KREDYT. Wspomina o długiej spłacie i szalonej przeprowadzce (WIDEO)

Lara Gessler zadomowiła się w polskim show-biznesie już ładnych kilka lat temu. Córka Magdy Gessler regularnie pojawia się na branżowych imprezach i na co dzień prężnie działa jako influencerka, a jej instagramowe posty śledzi prawie 290 tysięcy użytkowników. 34-latka, podobnie jak jej znana mama oraz brat, jest również silnie związana ze światem kulinariów. Współwłaścicielka warszawskiej restauracji Słodki Słony na początku marca obwieściła w mediach społecznościowych, że odebrała z mężem klucze do ich wspólnego gniazdka . W rozmowie z reporterką Pudelka Simoną Stolicką opowiedziała nieco o kulisach szalonej przeprowadzki.

My się tam wprowadziliśmy od razu, bo to było gotowe do wprowadzenia - poza faktem, że nie miało kuchni. Więc kilka tygodni byliśmy bez kuchni, ale daliśmy sobie radę. Teraz kuchnia jest już prawie gotowa i będziemy zabierać się za robienie pokoju dziecięcego -tłumaczyła.