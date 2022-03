Laura Breszka pokazała UKOCHANEGO! "Pracowity, piękny i najsprawniejszy ze wszystkich znanych mi ludzi" (FOTO)

Alicja 12 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Nie rozumiem tego podkreslania, ze jej partner jest od niej mlodszy. 3 lata roznicy, szczegolnie jak ma sie juz ponad 30 lat to w zasadzie nic. Gdyby taka roznica byla w zwiazku gdzie to facet jest starszy o 3 lata, to nawet byscie o tym nie wspomnieli.