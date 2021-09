Laura Breszka ADOPTOWAŁA SYNA po śmierci siostry: "Mój świat wywrócił się do góry nogami, ale nie żałuję"

Laura Breszka raczej nie należy do grona znanych pań, które wywodami o życiu prywatnym nadrabiają braki w aktorskim portfolio. Mimo tego to właśnie związek z Antkiem Królikowskim pozwolił jej przebić się do szeroko pojętego mainstreamu. Dziś wyraźnie unika walki o zainteresowanie przy pomocy życia osobistego i skupia się raczej na kolejnych rolach.