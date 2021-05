Laura z "Love Island" już nie przypomina siebie z programu. "POPRAWIAM SIĘ, BO LUBIĘ!" (FOTO)

wwww 11 min. temu zgłoś do moderacji 7 3 Odpowiedz

Po dorabianiu sobie cech czarnoskórych kobiet (przyciemnianie skóry poprzez opalanie, czy solarium, czy powiększanie ust do rozmiarów, które jedynie mają czarnoskóre osoby), nadszedł czas, by kraść od skośnookich. Rasizm nie pozwala docenić kobiet mających coś naturalnego, a biali od dawna szaleją. Dla mnie to też przesada, że komuś się zarzuca to, że w programie przebrał się za osobę czarną, ale z drugiej strony widzę jak biali się wygłupiają w inny sposób. Później okaże się, że do ważnej roli zatrudnią taką przerobioną białą, a nie np. skośnooką z natury, bo tamta będzie innej rasy, a biała jest swoja, a już sobie zrobiła skośne oczy. Może i wiele ostatnio się zmieniło, ale ciągle nie jest zbyt dobrze. Uważam, że jeśli szukają kogoś o jakiś cechach, to nie powinni brać podrabiańca po solarium, czy osoby, która sobie dorobiła skośne oczy, ale powinni zatrudnić naturalną dziewczynę nawet jeśli oznacza to zatrudnienie kogoś innej rasy.